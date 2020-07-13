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Романов: главное для меня ─ пройти адаптацию в «Монреале», влиться в состав

Романов: главное для меня ─ пройти адаптацию в «Монреале», влиться в состав
Хоккей / НХЛ 0

Защитник Александр Романов поделился впечатлениями от перехода в клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс».

«Да, хочу быть с командой. Поддерживать ребят, находиться в коллективе. Если подписал контракт с «Монреалем», должен быть там на каждом матче. Пусть даже и не на льду. Что это мне даёт? Как минимум то, что, по правилам, могу тренироваться с «Канадиенс». Но главное — пройти адаптацию, чтобы партнёры изучили меня, а я познакомился со всеми. Нужно влиться, чтобы в следующем сезоне, который стартует в декабре, я уже был не новичком, а человеком, вошедшим в состав.

Плей-офф? Да, очень хотел бы сыграть. По физической форме, считаю, сейчас я готов. Психологически — тоже. Тренировался всё лето и даже на карантине занимался у себя во дворе. Не переставал работать, давным-давно готовлюсь к отъезду. Жаль, не разрешили играть. Но я готов», ─ приводит слова Романова пресс-служба НХЛ.

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