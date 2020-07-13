«С улыбкой возвращаюсь к ребятам». Андрей Свечников рад возобновлению сезона НХЛ

Российский нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников на своей странице в «Твиттере» опубликовал новые фотографии.

«С улыбкой возвращаюсь к ребятам», ─ подписал фотографии Свечников.

В минувшем регулярном чемпионате Свечников принял участие в 68 матчах, записав на свой счёт 61 (24+37) очко при показателе полезности «+9».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.