Генменеджер «Торпедо»: Пулюярви ─ очень интересный игрок, но он не готов ехать в КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о финском нападающем Йессе Пулюярви, права в КХЛ на которого принадлежат нижегородскому клубу.

«Очень интересный игрок, но в этом случае нужно отметить желание игрока. Он не готов ехать в КХЛ, хотя ему предлагали несколько очень достойных контрактов. Однако Йессе хочет остаться в Финляндии либо рассматривает варианты в Северной Америке.

Думаю, рано или поздно будет какая-то ясность, но не в это трансферное окно. Можно отметить и Владислава Наместникова, на которого у нас также есть права. Он играет в плей-офф НХЛ, однако и для нас было не лишним проработать этот вариант на случай, если он не попадёт в состав, чтобы человек мог здесь получить практику. Хотелось вернуть и Игоря Руденкова, но в этом случае требовался выкуп, и для нас это значительная сумма», ─ приводит слова Гафурова пресс-служба клуба.