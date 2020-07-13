Мэттьюс: коронавирус не сильно повлиял на мои тренировки, чувствую себя хорошо

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который вылечился от коронавируса, рассказал о подготовке к возобновлению сезона НХЛ.

«Это не очень сильно повлияло на тренировки. Я мог заниматься дома. Конечно, не мог выходить и кататься. Пожалуй, это единственный фактор. До этого тренировался на льду, а потом пришлось сделать паузу в две-три недели. Это потом всё равно скажется. Хотя в течение двух недель в целом чувствовал себя нормально. Пришлось высидеть карантин, но сейчас всё в норме, чувствую себя хорошо.

На тренировки будет не очень много времени, тем более я почти не занимался пару недель. Нынешняя ситуация отличается от обычного тренировочного лагеря, куда приезжаешь в хорошем самочувствии. Будет немного по-другому, хотя все команды находятся примерно в равных условиях. Придётся подстраиваться на ходу и постараться набрать наилучшую форму к концу месяца», ─ приводит слова Мэттьюса пресс-служба лиги.