Дин Эвасон утверждён на посту главного тренера «Миннесоты»

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» утвердило Дина Эвасона на посту главного тренера клуба. Контракт специалиста с «дикарями» рассчитан на два года.

Напомним, Эвасон стал исполняющим обязанности главного тренера «Миннесоты» в феврале после увольнения Брюса Будро. До этого Эвасон работал ассистентом Будро.

«Очень рад объявить, что Дин Эвасон — наш полноценный главный тренер. Дин проделал фантастическую работу в качестве исполняющего обязанности и заслуживает этого шанса. С нетерпением жду возможности посмотреть за нашей командой под его руководством», ─ приводит слова генменеджера Билла Герина пресс-служба клуба.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.