Овечкин ─ о новом контракте: пока даже не думал об этом, сейчас слишком много других забот
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о подписании нового контракта со своим клубом. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.
«Нет-нет, ни о чём пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот», ─ приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.
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Овечкин ─ о паузе в сезоне: это были тяжёлые месяцы, я очень соскучился по хоккею
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