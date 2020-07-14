Овечкин ─ о новом контракте: пока даже не думал об этом, сейчас слишком много других забот

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о подписании нового контракта со своим клубом. Действующий контракт 34-летнего хоккеиста рассчитан до 2021 года.

«Нет-нет, ни о чём пока ни с кем не разговаривал и даже не думал об этом. Сейчас слишком много других дел и забот», ─ приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.

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