Илья Сорокин подписал контракт с «Айлендерс» на оставшуюся часть сезона

Российский вратарь Илья Сорокин подписал контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в «Твиттере».

Соглашение будет рассчитано до фактического окончания текущего сезона.



Ранее сообщалось, Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», сможет получить полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ. Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы «спалить» год по контракту новичка.



В сезоне-2019/2020 голкипер выступал за московский ЦСКА. Сорокин отыграл за «армейцев» 60 матчей в регулярном сезоне, в которых пропустил 54 шайбы, отражая в среднем 93,5% бросков и имея коэффициент надёжности 1,5. В первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (4-0) у него было два шат-аута. За четыре игры он пропустил три шайбы. Его процент отражённых бросков составил 96,6%, а коэффициент надёжности — 0,75.