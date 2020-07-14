Генменеджер «Сент-Луиса» пошутил на тему отсутствия Парэйко и Бортуццо на тренировке клуба
Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал отсутствие ключевых защитников команды Колтона Парэйко и Роберта Бортуццо на первой тренировке клуба после открытия тренировочного лагеря.
«Они поменяли номера телефонов за время карантина, поэтому у меня не было возможности связаться с ними. По этой причине оба хоккеиста просто не знали, что у нас сегодня тренировка. Поэтому их и не было на занятии», — приводит слова Армстронга журналист Лу Корац.
Напомним, 13 июля стало известно, что в НХЛ выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. С 8 июня заразились 43 игрока. При этом руководство лиги запретило клубам подтверждать фамилии игроков, у которых выявлен коронавирус.
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