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Генменеджер «Сент-Луиса» пошутил на тему отсутствия Парэйко и Бортуццо на тренировке клуба

Генменеджер «Сент-Луиса» пошутил на тему отсутствия Парэйко и Бортуццо на тренировке клуба
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг прокомментировал отсутствие ключевых защитников команды Колтона Парэйко и Роберта Бортуццо на первой тренировке клуба после открытия тренировочного лагеря.

«Они поменяли номера телефонов за время карантина, поэтому у меня не было возможности связаться с ними. По этой причине оба хоккеиста просто не знали, что у нас сегодня тренировка. Поэтому их и не было на занятии», — приводит слова Армстронга журналист Лу Корац.

Напомним, 13 июля стало известно, что в НХЛ выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом. С 8 июня заразились 43 игрока. При этом руководство лиги запретило клубам подтверждать фамилии игроков, у которых выявлен коронавирус.

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