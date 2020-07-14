В распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ.
Согласно этому документу, легионерам КХЛ больше не нужно сидеть на двухнедельном карантине после прилёта в Россию.
Прибывающие на территорию России иностранные специалисты и члены их семей должны иметь с собой лабораторное заключение об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР, сделанном не более чем за 72 часа до прибытия;
Прибывающие на территорию России граждане России должны в течение 72 часов после прибытия пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР;
За всеми прибывшими лицами устанавливается динамическое медицинское наблюдение. При появлении у данных лиц симптомов инфекционного заболевания, их госпитализируют в соответствии с утвержденными критериями в инфекционный стационар с отбором проб биологического материала.
Условие для возвращения в расположение клуба — наличие отрицательного теста ПЦР. После этого проводится скрининговое исследование ПЦР согласно пункту 2.2. настоящих рекомендаций.
- 14 июля 2020
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
07:29
-
02:52
-
02:07
-
00:57
-
00:48
-
00:43
-
00:10
- 13 июля 2020
-
23:57
-
23:38
-
23:22
-
23:10
-
22:54
-
22:47
-
22:02
-
21:30
-
21:21
-
21:00
-
20:34
-
20:17
-
20:10
-
19:58
-
19:09
-
18:54
-
18:32
-
18:13
-
18:02
-
17:54
-
17:43
-
17:27
-
17:16
-
16:45
-
16:37