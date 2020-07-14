Легионерам КХЛ больше не нужно сидеть на двухнедельном карантине после прилёта в Россию

В распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ.

Согласно этому документу, легионерам КХЛ больше не нужно сидеть на двухнедельном карантине после прилёта в Россию.

Прибывающие на территорию России иностранные специалисты и члены их семей должны иметь с собой лабораторное заключение об отрицательном тесте на COVID-19 методом ПЦР, сделанном не более чем за 72 часа до прибытия;

Прибывающие на территорию России граждане России должны в течение 72 часов после прибытия пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР;

За всеми прибывшими лицами устанавливается динамическое медицинское наблюдение. При появлении у данных лиц симптомов инфекционного заболевания, их госпитализируют в соответствии с утвержденными критериями в инфекционный стационар с отбором проб биологического материала.

Условие для возвращения в расположение клуба — наличие отрицательного теста ПЦР. После этого проводится скрининговое исследование ПЦР согласно пункту 2.2. настоящих рекомендаций.