Сорокин — о потолке зарплат в КХЛ: в какой ещё профессии игроки заработают такие деньги?

Голкипер Илья Сорокин, подписавший контракт новичка с «Нью-Йорк Айлендерс», высказался о введении жёсткого потолка зарплат в КХЛ.
«Мне кажется, если кто-то хотел уехать, он всё равно уедет. А ребята, которым понизили контракт… Будем откровенны, в какой ещё профессии они заработают такие деньги? Это очень сложно. У хоккеистов в большей части нет профильного образования, которое поможет устроиться на высокооплачиваемую работу. И есть ли она вообще, где ты получишь подобный доход? Бизнес, предпринимательство, может быть, политика — не знаю, какие там деньги.
Но это вводится для уравнения команд. Если ты не проходишь в лидирующие клубы, не останется ничего другого, как ехать на Дальний Восток, в команды из нижней части таблицы. Значит, те клубы будут усиливаться, и будет меняться положение дел в КХЛ. Я вижу такой идеальную картину. Конкуренция взвинтится. Могу ошибаться, быть неправым, но это моё оценочное мнение. И мне хочется так это видеть», — приводятся слова Сорокина на сайте «Матч ТВ».
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