В «Амуре» призвали болельщиков отказаться от митингов в поддержку губернатора Фургала

Представители «Амура» призвали болельщиков отказаться от митингов в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
В роликах, размещённых в "инстасториз" «тигров» президент клуба Александр Могильный, капитан команды Михал Йордан, а также нападающие Владислав и Вячеслав Ушенины, призвали болельщиков не участвовать в несанкционированных собраниях и шествиях.
Утром 9 июля 2020 года оперативники ФСБ задержали Фургала возле его дома в Хабаровске, когда он собирался ехать на работу. Задержанного этапировали самолётом в Москву. В тот же день в его отношении было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. 10 июля Басманным судом Москвы вынесен арест на два месяца, до 9 сентября. Своей вины Фургал не признал.
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