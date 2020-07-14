В распоряжении «Чемпионата» оказались официальные рекомендации по порядку проведения профилактических мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей КХЛ. Матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены.
В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора при проведении матча спортсооружение может быть заполнено на 10% от проектной вместимости. Клуб/организатор матча должен разработать билетную программу. Билетная программа матча должна предусматривать сохранение дистанции минимум 1,5 метра между зрителями при их размещении на индивидуальных зрительских местах с учётом расстояния между центрами спинок сидений и расстояния между центрами сидений в одном ряду.
Отдельно отмечается, что вместимость VIP-лож не включается в расчёт 10% проектной вместимости спортсооружения.
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