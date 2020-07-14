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«Оттава» планирует изменить форму и логотип, вернувшись к классическому варианту 90-х

«Оттава» планирует изменить форму и логотип, вернувшись к классическому варианту 90-х
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» планирует провести ребрендинг перед сезоном-2020/2021, сообщает The Athletic. Команда уже отправила на утверждение в НХЛ макеты новой формы и логотипа.

Он практически идентичен логотипу, который «сенаторы» использовали с 1997 по 2007 год – с изображением центуриона в профиль. Цвета и дизайн формы также схожи с вариантом, который использовался клубом в первые сезоны в НХЛ.

Также сообщалось, что «Оттава» представит новую третью форму, но детали её появления пока не были подтверждены.

Фото: Sportslogos.net

Ранее стало известно, что в следующем сезоне в «Оттаве» может появиться капитан. Об этом сообщил главный тренер команды Ди Джей Смит. «Сенаторы» играют без капитана с 2018 года.

В «Оттаве» может появиться капитан впервые с 2018 года
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