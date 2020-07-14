«Трактор» поместил в список отказов защитника Юрия Сергиенко
«Трактор» поместил в список отказов защитника Юрия Сергиенко, сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
В прошлом сезоне 25-летний защитник сыграл за «Трактор» 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8», провел 48 силовых приёмов и заблокировал 51 бросков. Всего в КХЛ у защитника 242 матча и 46 (13+33) очков в составе ЦСКА, «Торпедо», «Сибири», «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Трактора».
«Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заработав 56 очков в 62 матчах и заняв предпоследнее место в Восточной конференции.
Московское «Динамо» обменяло защитника Сергиенко в «Трактор»
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