«Трактор» поместил в список отказов защитника Юрия Сергиенко, сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В прошлом сезоне 25-летний защитник сыграл за «Трактор» 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 6 (0+6) очков при показателе полезности «-8», провел 48 силовых приёмов и заблокировал 51 бросков. Всего в КХЛ у защитника 242 матча и 46 (13+33) очков в составе ЦСКА, «Торпедо», «Сибири», «Спартака», «Салавата Юлаева» и «Трактора».

«Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заработав 56 очков в 62 матчах и заняв предпоследнее место в Восточной конференции.