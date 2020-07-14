«Спартак» поместил в список отказов нападающего Геннадия Столярова
«Спартак» поместил в список отказов нападающего Геннадия Столярова, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы КХЛ. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матч Геннадий проводил на льду чуть больше 13 минут игрового времени. В плей-офф опытный форвард участия не принял.
Контракт российского нападающего со «Спартаком» рассчитан до 30 апреля 2021 года.
Нападающие Кокарев и Столяров, а также защитник Иван Вишневский покинут «Спартак»
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