«Спартак» поместил в список отказов нападающего Геннадия Столярова, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы КХЛ. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.

В минувшем сезоне 33-летний Столяров принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матч Геннадий проводил на льду чуть больше 13 минут игрового времени. В плей-офф опытный форвард участия не принял.

Контракт российского нападающего со «Спартаком» рассчитан до 30 апреля 2021 года.