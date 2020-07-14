Источник: КХЛ возьмёт на себя расходы по тестированию сотрудников клубов на коронавирус

Континентальная хоккейная лига намерена профинансировать все расходы по тестированию сотрудников клубов и судей на коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к совету директоров КХЛ.

13 июля президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что организация разработала меры по предотвращению распространения коронавируса и отправила на согласование в Роспотребнадзор.

Собеседники РБК сказали, что, согласно этому положению, медицинские службы клубов будут обязаны проводить ежедневное физикальное обследование сотрудников. Все работники также пройдут тестирование на коронавирус и антитела. Если у сотрудника будут выявлены антитела, он освобождается от тестирования до 1 сентября. Остальные будут сдавать тесты на коронавирус раз в неделю.