Источник: КХЛ возьмёт на себя расходы по тестированию сотрудников клубов на коронавирус
Континентальная хоккейная лига намерена профинансировать все расходы по тестированию сотрудников клубов и судей на коронавирус, сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к совету директоров КХЛ.
13 июля президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что организация разработала меры по предотвращению распространения коронавируса и отправила на согласование в Роспотребнадзор.
Собеседники РБК сказали, что, согласно этому положению, медицинские службы клубов будут обязаны проводить ежедневное физикальное обследование сотрудников. Все работники также пройдут тестирование на коронавирус и антитела. Если у сотрудника будут выявлены антитела, он освобождается от тестирования до 1 сентября. Остальные будут сдавать тесты на коронавирус раз в неделю.
Матчи КХЛ в следующем сезоне смогут посещать 10% зрителей от проектной вместимости арены
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