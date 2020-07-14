Переговоры минского «Динамо» с несколькими игроками находятся в финальной стадии

Минское «Динамо» приступило к подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальном сайте клуба. В пресс-релизе белорусской команды подчёркивается, что переговоры с несколькими игроками находятся в финальной стадии.

«На данный момент ростер «Динамо» находится в стадии формирования, в ближайшее время соглашения с клубом могут заключить ещё несколько хоккеистов, переговоры с которыми находятся в финальной стадии.



К подготовке команда приступила в текущем составе. В связи с коронавирусом ряд иностранных хоккеистов не сумели прилететь в Беларусь к началу сбора, однако их прибытие ожидается со дня на день. Вместе с тем Франсис Паре и Дэнни Тейлор уже присоединились к команде, а Доминик Фурх прилетит сегодня.



К сожалению, в связи с мировой эпидемией коронавируса план подготовки, опубликованный ранее, будет скорректирован. Так, ранее мы уже сообщали об отмене запланированных спаррингов с челябинским «Трактором». Под вопросом и проведение международного турнира в Нур-Султане. Поэтому прорабатываются иные варианты товарищеских матчей.



В ближайшее время команда будет работать в режиме трехразовых тренировок – лед, тренажерный зал и «земля». При этом решено принять противоэпидемиологические меры и изолировать команду на время учебно-тренировочных сборов. Таким образом, проживать «зубры» будут в закрытом от посторонних загородном комплексе, а тренироваться в режиме ограниченного доступа посторонних на «Минск-Арене», — сказано в официальном сообщении пресс-службы клуба.