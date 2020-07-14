Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, чем прошлый Кубок мира отличается от нынешнего плей-офф НХЛ.

«Отличие в том, что сейчас мы узнали о возвращении окончательно всего пару дней назад. А до этого долгое время пребывали в неизвестности: как тренироваться? Нужно ли тренироваться вообще, если сезона не будет? Зато теперь, когда мы здесь, нужно проникнуться сознанием, что времени на подготовку не так много и что после нескольких матчей начнётся плей-офф, к которому нужно быть готовым на сто процентов. Хорошо то, что многие ребята помимо меня тоже занимались с личными тренерами и сегодня вышли на лёд в очень приличной форме», — цитирует Овечкина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.