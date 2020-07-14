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Якубов — о Хованове: однолетний срок контракта — компромиссный вариант для всех сторон

Якубов — о Хованове: однолетний срок контракта — компромиссный вариант для всех сторон
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал заключение однолетнего контракта с проспектом системы «Миннесоты Уайлд» Александром Ховановым.

«Хованов – наш местный воспитанник, который прошёл через сборные разных возрастов, был одним из лучших на последнем МЧМ и считается сильнейшим центральным нападающим по своему году.

Александр имеет трёхлетний контракт с клубом НХЛ «Миннесота Уайлд», потому мы вели переговоры с заокеанской стороной. После плодотворного обсуждения всех деталей мы пришли к соглашению об однолетнем сроке контракта с «Ак Барсом» – это компромиссный вариант для всех сторон.

Мы считаем плюсом возвращение Хованова, контракт которого к тому же не будет учитываться в потолке зарплат из-за возраста», — цитирует Якубова пресс-служба казанского клуба.

«Ак Барс» подписал контракт с 20-летним нападающим Александром Ховановым
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