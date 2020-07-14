Защитник Егор Яковлев подписал контракт с «Металлургом» на новых условиях

Защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев переподписал контракт с клубом на новых условиях, информирует официальный сайт команды. Новое соглашение рассчитано на два года.
«Мы благодарны защитнику и его агенту за понимание современной ситуации, солидарность с позицией клуба и высокий профессионализм», ─ говорится в сообщении клуба.
В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/20 28-летний защитник принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 16 (8+8) баллов при показателе полезности «0» и 40 минутах штрафного времени. В плей-офф Яковлев сыграл 5 матчей, где результативными действиями не отметился.
По итогам регулярного чемпионата магнитогорский клуб занял седьмое место в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Металлург» уступил «Барысу» (1-4).
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