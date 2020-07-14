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«Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Евгением Иванниковым

«Нефтехимик» подписал контракт с голкипером Евгением Иванниковым
Хоккей / НХЛ 0

Вратарь Евгений Иванников заключил контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги. Двустороннее соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 29-летний голкипер выступал за «Югру» в Высшей хоккейной лиге. Иванников одержал 18 побед в 33 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 1,55 и проценте отражённых бросков 93,5. В плей-офф Евгений провёл девять игр, в среднем пропуская 1,53 шайбы и отражая 95% бросков.

Всего за карьеру в КХЛ голкипер одержал 43 победы в 111 матчах при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 91,6. Иванников защищал ворота петербургского СКА, «Адмирала», «Спартака» и «Лады».

Игроки «Нефтехимика» прошли предсезонный медосмотр
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