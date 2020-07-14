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Нападающий Михаил Стефанович покинул минское «Динамо»

Нападающий Михаил Стефанович покинул минское «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Михаил Стефанович покинул минское «Динамо» и подписал контракт с клубом белорусской Экстралиги «Юность-Минск», информирует официальный сайт «Динамо».

Кроме того, минский клуб подписал однолетний контракт с нападающим Александром Павловичем и заключил пробный контракт с защитником Владиславом Сурковым.

В минувшем сезоне 30-летний Стефанович сыграл за «Динамо» 34 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 8 (5+3) очков с показателем полезности «-12».

Для 32-летнего Павловича следующий сезон станет десятым в КХЛ. Всего же за «Динамо» в лиге нападающий провёл 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков.

Предыдущий сезон 19-летний Сурков провёл в фарм-клубе «Динамо» из Высшей лиги, «Минских зубрах». В регулярном чемпионате защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков. В плей-офф Владислав принял участие в 16 матчах и отметился 13 (7+6) результативным баллами.

Переговоры минского «Динамо» с несколькими игроками находятся в финальной стадии
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