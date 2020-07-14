Нападающий Михаил Стефанович покинул минское «Динамо» и подписал контракт с клубом белорусской Экстралиги «Юность-Минск», информирует официальный сайт «Динамо».
Кроме того, минский клуб подписал однолетний контракт с нападающим Александром Павловичем и заключил пробный контракт с защитником Владиславом Сурковым.
В минувшем сезоне 30-летний Стефанович сыграл за «Динамо» 34 матча в Континентальной хоккейной лиге, в которых набрал 8 (5+3) очков с показателем полезности «-12».
Для 32-летнего Павловича следующий сезон станет десятым в КХЛ. Всего же за «Динамо» в лиге нападающий провёл 345 матчей, в которых набрал 68 (34+34) очков.
Предыдущий сезон 19-летний Сурков провёл в фарм-клубе «Динамо» из Высшей лиги, «Минских зубрах». В регулярном чемпионате защитник провёл 46 матчей, в которых набрал 26 (7+19) очков. В плей-офф Владислав принял участие в 16 матчах и отметился 13 (7+6) результативным баллами.
- 14 июля 2020
-
18:40
-
18:07
-
17:58
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
15:56
-
15:48
-
15:29
-
14:38
-
14:34
-
14:10
-
13:37
-
13:25
-
13:00
-
12:37
-
12:25
-
12:03
-
11:37
-
11:16
-
11:09
-
10:50
-
10:22
-
10:01
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
07:29
-
02:52
-
02:07
-
00:57
-
00:48