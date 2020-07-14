ЦСКА поместил в список отказов нападающего Иржи Секача
ЦСКА поместил в список отказов нападающего Иржи Секача, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы КХЛ. Согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги, в течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить хоккеисту продолжить карьеру в его структуре.
В минувшем сезоне 27-летний форвард провёл 45 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (12+13) очков. В плей-офф чешский нападающий участия не принял. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В прошлом сезоне зарплата чешского нападающего составляла 100 млн рублей за сезон. Секач был одним из самых высокооплачиваемых игроков в стане столичных «армейцев». Во втором сезоне по контракту зарплата игрока должна составить 60 млн рублей.
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