Доус: «Ак Барс» — очень сильная команда. Сомнений в переходе не было

Нападающий Найджел Доус прокомментировал заключение однолетнего контракта с казанским «Ак Барсом».

«Почему выбрал «Ак Барс»? Выбор был очень лёгким. Всё очень просто: «Ак Барс» — очень сильная команда. В прошлом сезоне выиграли Восточную конференцию и были высокие шансы на победу в Кубке Гагарина. В Казани собраны профессиональные тренеры и игроки. Счастлив, что заключил контракт с «Ак Барсом». Жду не дождусь, когда смогу присоединиться к такой сильной команде.

Советовался ли со Стефаном Да Костой? Да, разговаривал с ним пару недель назад. Знаю, что он заключил контракт с «Ак Барсом» ещё в мае. Но мне не нужно было много с кем-то общаться на тему этой команды. Знаю, какого высокого уровня игроки собраны в этом клубе, так что и сомнений в переходе не было. В КХЛ я много играл против Казани, и матчи всегда выходили очень упорными. Надеюсь, теперь уже мы вместе сможем в следующем сезоне побороться за кубок.

Квартальнов? Он работает в КХЛ многие годы, у него огромный опыт. Очень рад, что мне наконец-то выпал шанс потренироваться под его руководством. Знаю, что Дмитрий Квартальнов очень требовательный тренер. Но я готов к тяжёлой работе и собираюсь выкладываться по максимуму. Важно заслужить его доверие. В «Ак Барсе» собралась сильная команда, от меня требуется показывать свою игру и помогать коллективу», ─ приводит слова Доуса Sport24.