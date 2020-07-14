Кросби ─ о Кубке Стэнли: мы знаем, что для этого нужно. У «Питтсбурга» есть шанс

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возвращение нападающего Джейка Гюнцеля в состав после травмы.
«Мы хорошо знаем друг друга. У нас была возможность кататься небольшими группами на втором этапе, так что мы кое-что вспомнили. С пользой провели время, старались подготовиться как можно лучше, хотя этот отрезок был слишком коротким, чтобы говорить о полноценной подготовке. Но, надеюсь, он поможет нам двигаться вперёд.
Обычно нужно время, чтобы прийти в себя, но он очень хорошо выглядел, когда встал на коньки. Чувствуется, что ему комфортно, что уверен в своих силах. Очень поможет, что он уже катался. Но он действительно хорошо выглядит. Для человека, пропустившего так много, он очень хорошо поработал над собой и замечательно подготовился.
Шанс завоевать Кубок Стэнли? У хоккеиста есть небольшой временной отрезок в карьере, чтобы выиграть кубок. Если есть возможность играть и бороться за трофей, надо воспользоваться. Это непросто, но очень приятно. Мы уже испытали это чувство и знаем, что для этого нужно. У нас есть шанс. Хотим, чтобы он был у нас в каждом сезоне. Вот наша цель. И нам надо найти способ это сделать», – приводит слова Кросби пресс-служба лиги.
- 14 июля 2020
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