Кросби ─ о Кубке Стэнли: мы знаем, что для этого нужно. У «Питтсбурга» есть шанс

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал возвращение нападающего Джейка Гюнцеля в состав после травмы.

«Мы хорошо знаем друг друга. У нас была возможность кататься небольшими группами на втором этапе, так что мы кое-что вспомнили. С пользой провели время, старались подготовиться как можно лучше, хотя этот отрезок был слишком коротким, чтобы говорить о полноценной подготовке. Но, надеюсь, он поможет нам двигаться вперёд.

Обычно нужно время, чтобы прийти в себя, но он очень хорошо выглядел, когда встал на коньки. Чувствуется, что ему комфортно, что уверен в своих силах. Очень поможет, что он уже катался. Но он действительно хорошо выглядит. Для человека, пропустившего так много, он очень хорошо поработал над собой и замечательно подготовился.

Шанс завоевать Кубок Стэнли? У хоккеиста есть небольшой временной отрезок в карьере, чтобы выиграть кубок. Если есть возможность играть и бороться за трофей, надо воспользоваться. Это непросто, но очень приятно. Мы уже испытали это чувство и знаем, что для этого нужно. У нас есть шанс. Хотим, чтобы он был у нас в каждом сезоне. Вот наша цель. И нам надо найти способ это сделать», – приводит слова Кросби пресс-служба лиги.