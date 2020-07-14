Минспорт РФ утвердил Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта России утвердило назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру. Заслуженный профессионал, с большим опытом работы и знаниями. Сегодня был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», ─ приводит слова Матыцина ТАСС.

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.