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Минспорт РФ утвердил Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Минспорт РФ утвердил Валерия Брагина главным тренером сборной России по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что Министерство спорта России утвердило назначение Валерия Брагина на пост главного тренера сборной России по хоккею.

«Федерация хоккея России представила в Минспорт России на должность главного тренера сборной команды Валерия Брагина, мы поддержали его кандидатуру. Заслуженный профессионал, с большим опытом работы и знаниями. Сегодня был подписан приказ о согласовании назначения его на должность», ─ приводит слова Матыцина ТАСС.

На посту главного тренера национальной команды Брагин сменил Алексея Кудашова, который возглавил сборную в 2019 году. Под руководством Кудашова российская команда заняла последнее место на Евротуре. 64-летний Брагин в минувшем сезоне работал с молодёжной сборной.

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