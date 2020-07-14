Шведский защитник Тимоти Лильегрен не примет участия в тренировочном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». Место Лильегрена в составе «кленовых листьев» займёт защитник Мак Холлоуэлл. При этом причины замены не уточняются.

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

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