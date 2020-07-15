Дедунов: из-за коронавируса стал более осторожен ─ ногти больше не грызу

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов рассказал, как повлияла на него пандемия коронавируса, а также поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
«Потолок зарплат, конечно, внёс свои коррективы, но куда интереснее, как вся эта ситуация с коронавирусом будет развиваться дальше. Как будет КХЛ выполнять какие-то действия, многое же будет связано с этим, поэтому от этого всё будет складываться. Не знаю, сложно сказать что-то конкретное. Конечно, будет необычно играть при пустых трибунах. Это не то что новшество, даже не знаю, как назвать. Конечно, будет сложно: всегда играли, люди приходили, болельщики общались. А сейчас всё будет менее, скажем так, контактное.
Поменял ли я свою жизнь во время пандемии? Сказать, что я прямо глобально что-то поменял — нет, единственное — где-то более осторожен, ногти не грызу. Если раньше грыз ногти в магазине — больше так не делаю (смеется). Руки стал почаще мыть», — приводит слова Дедунова пресс-служба клуба.
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