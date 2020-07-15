Бобровский: возобновление сезона ─ это новый вызов. Мы должны поддерживать друг друга
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от возобновления сезона.
«Это новый вызов. Мы должны быть сильными, готовыми работать вместе и поддерживать друг друга», ─ приводит слова Бобровского пресс-служба клуба в «Твиттере».
Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
Крис Пронгер покинул пост старшего вице-президента «Флориды»
- 15 июля 2020
-
00:58
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
- 14 июля 2020
-
23:43
-
23:01
-
22:24
-
22:11
-
21:37
-
21:31
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
19:51
-
19:32
-
18:58
-
18:40
-
18:07
-
17:58
-
17:41
-
17:30
-
17:10
-
16:38
-
16:34
-
16:15
-
15:56
-
15:48
-
15:29
-
14:38
-
14:34
-
14:10
-
13:37
-
13:25
-
13:00
Партнерский контент