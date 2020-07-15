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Бобровский: возобновление сезона ─ это новый вызов. Мы должны поддерживать друг друга

Бобровский: возобновление сезона ─ это новый вызов. Мы должны поддерживать друг друга
Хоккей / НХЛ 0

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Это новый вызов. Мы должны быть сильными, готовыми работать вместе и поддерживать друг друга», ─ приводит слова Бобровского пресс-служба клуба в «Твиттере».

Сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится с 1 августа, организаторы решили не доигрывать регулярный чемпионат. Тогда стартуют квалификационные матчи Кубка Стэнли. «Тампа» в квалификации сыграет в круговом турнире с «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз». С помощью квалификации будет определён порядок посева в первом раунде плей-офф.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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