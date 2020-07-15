Панарин: благодарен всем генменеджерам в НХЛ, что не выбрали меня на драфте

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что рад тому, что ни один из клубов не выбрал его на драфте НХЛ.

«Хотел бы поблагодарить всех генменеджеров за то, что они не выбрали меня на драфте. Это позволило мне выбрать команду, в которой я хотел играть, которая играла в моём стиле и позволила мне добиться успеха с самого начала», ─ приводит слова Панарина клубный обозреватель «Рейнджерс» Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».