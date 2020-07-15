Кожевников: при правильном отношении к делу Капризов станет звездой в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о подписании контракта с «Миннесотой Уайлд» 23-летнего российского нападающего Кирилла Капризова, выступавшего за столичный ЦСКА.

«Надеюсь, тот игровой простой, что будет у Кирилла на протяжении полугода, не помешает ему подготовиться к старту сезона. Он, как и Сорокин с Романовым, выбрал рискованный путь ждать старта сезона в НХЛ, который будет только зимой. Но это их выбор. Тем более, контрактные уступки со стороны лиги действительно существенные. Так что верю, что Капризов сможет вписаться в игру «Миннесоты». Тем более, её менеджеры никогда не скрывали, что очень хотят делать на него ставку, значит, создадут все условия для реализации потенциала игрока. А потенциал у Кирилла громадный — все это уже давно знают. Так что он должен стать звездой при правильном отношении к делу, а Капризов еще никогда не давал повода усомниться в своем профессионализме и трудолюбии», — цитируют Кожевникова «Известия».

Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач.