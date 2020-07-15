Главный тренер «Далласа» назвал главное преимущество звена Дениса Гурьянова

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс выразил мнение об отличительной особенности звена российского нападающего Дениса Гурьянова, по краям которого располагаются Роопе Хинтц и Тайлер Сегин.

«Очень быстрое звено. Денис и Роопе провели отличный сезон, как и Тайлер. У них потрясающая скорость. Надо приглядеться к ним, оценить их потенциал. … Первые выводы мы сделаем через несколько дней, но сейчас можно сказать, что скорость этой тройки станет проблемой для многих команд.



Мы всегда можем вернуться к тому, что было раньше. Но сейчас мы хотели бы взглянуть на тройки по-новому, позволить новым сочетаниям поработать над взаимопониманием», — приводит слова Боунесса русскоязычная версия сайта НХЛ.



В своём текущем первом полном сезоне в НХЛ нападающий «Далласа» Денис Гурьянов в 64 матчах набрал 29 (20+9) очков при показателе полезности «+5», являясь при этом лучшим снайпером клуба. До начала сезона он провёл 22 игры в НХЛ. 23-летнего форварда выбрали на драфте 2015 года под общим 12-м номером.



До переезда в НХЛ 23-летний уроженец Тольятти выступал за местную «Ладу». В своём дебютном сезоне в КХЛ сыграл 8 матчей и сделав 1 голевую передачу.



Напомним, что «Даллас Старз» примет участие в квалификации Кубка Стэнли и сыграет по круговой системе с «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» с целью определения посева команд.