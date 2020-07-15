Панарин — о сезоне в «Рейнджерс»: стараюсь всегда играть на 100 процентов. Лучше не могу
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оценил дебютный сезон в нью-йоркском клубе.
«На самом деле не думаю, что были какие-то особые ключи к успеху. Просто стараюсь всегда играть на сто процентов. Лучше играть не могу. Наверное, ключ был где-то глубоко внутри, на подсознании. Возможно, дело было в психологии: просто подрасслабился – и стало получаться», – сказал Панарин.
В 69 матчах минувшего чемпионата НХЛ россиянин набрал 95 (32+63) очков. 14 июля профсоюз игроков НХЛ (НХЛПА) назвал имена претендентов на «Тед Линдсей Эворд» — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Панарин вошёл в число трёх номинантов на приз.
Панарин, Драйзайтль и Маккиннон — претенденты на звание игрока года по версии НХЛПА
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