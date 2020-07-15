Источник: «Ак Барс» ищет обмен Абросимову и Каре, чтобы вписаться в потолок зарплат

«Ак Барс» активно предлагает защитника Романа Абросимова и нападающего Владислава Кару в клубы КХЛ, чтобы вписаться в потолок зарплат, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Отмечается, что казанский клуб превысил потолок после заключения контракта с нападающим Найджелом Доусом.
25-летний Абросимов в минувшем чемпионате сыграл только в четырёх матчах за основную команду «Ак Барса», не отметившись результативными действиями. 23 декабря 2019 года «Ак Барс» обменял защитника в «Сочи». В составе «леопардов» защитник провёл 15 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых сделал две результативные передачи. 6 мая 2020 года казанский клуб вернул защитника из «Сочи», выплатив «леопардам» денежную компенсацию.
22-летний Кара в минувшем сезоне провёл 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив четыре шайбы и сделав четыре результативные передачи. В плей-офф Владислав участия не принимал.
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