Терри продлил контракт с «Анахаймом». В полуфинале МЧМ-2017 он трижды переиграл Самсонова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» заключил новый контракт с нападающим Троем Терри, сообщается на официальном сайте организации. Соглашение рассчитано на три сезона.

В минувшем регулярном чемпионате 22-летний Терри принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата НХЛ, забросив четыре шайбы и сделав 11 результативных передач при показателе полезности "-5" и шести минутах штрафного времени.

Высшим достижением Троя на данный момент остаётся победа на молодёжном чемпионате мира 2017 года в составе сборной США. В финальном матче с командой Канады Трой реализовал победный послематчевый бросок, принеся звёздно-полосатым золотые медали турнира. Благодаря буллитам Терри сборная США на том турнире пробилась и в финальный матч. В полуфинале со сборной России Трой трижды переиграл Илью Самсонова в серии буллитов.