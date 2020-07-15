«Йокерит» намерен начать новый сезон КХЛ на домашней арене в Хельсинки
«Йокерит» намерен начать новый сезон КХЛ на домашней арене в Хельсинки, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу финского клуба. Ранее издание Iltalehti со ссылкой на русскоязычный источник сообщило, что лига рекомендует «Йокериту» для проведения тренировок и домашних игр переехать в Россию.
«Мы в нормальном режиме готовимся к тому, чтобы начать сезон в Хельсинки. Такова ситуация на данный момент, и если что-то изменится, мы проинформируем об этом болельщиков и СМИ», — сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
Старт следующего сезона КХЛ запланирован на 2 сентября. Предыдущий был досрочно завершён 25 марта из-за пандемии коронавируса. Перед этим «Йокерит» объявил, что отказывается принимать участие в продолжении плей-офф во время пандемии.
«Йокерит» сыграет первый месяц сезона с ограничением числа зрителей на трибунах
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