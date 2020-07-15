Джейсон Спецца: Михеев — парень, которым я восхищаюсь

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца поделился мнением об одноклубнике Илье Михееве. В конце прошлого года ему сделали операцию на повреждённой кисти. Восстановление заняло три месяца.
«Это парень, которым я восхищаюсь. Он работал и работал всё это время. Работал даже тогда, когда не был уверен, когда сможет вернуться. Просто впечатляет преданность игре, думаю, что в этой раздевалке его очень уважают. Многие ребята болеют за хорошую игру Михеева», — цитирует Спеццу Sportsnet.
Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.
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