Шелдон Киф: Михеев выглядит просто превосходно во время занятий в фазе два

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф поделился мнением о российском нападающем Илье Михееве. В конце прошлого года ему сделали операцию на повреждённой кисти. Восстановление заняло три месяца.
«Михеев выглядит просто превосходно во время занятий в фазе два. Он и Маззин восстанавливались после травм, у Ильи была травмирована рука, у Джейка сломан сустав, и у этих парней действительно не было свободного времени. Они проходили реабилитацию и имели возможность кататься на льду», — отметил Киф.
Михеев получил порез кисти коньком в конце декабря 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 23 (8+15) очка в 39 матчах в составе «кленовых листьев» при показателе полезности "+7". Игроком «Торонто» форвард стал 6 мая 2019 года. Илья Михеев — воспитанник омского «Авангарда», за который выступал до переезда за океан.
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