32-летний нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде», сообщается в «инстаграме» хоккейного агентства Winners, представляющего интересы хоккеиста.
Белорусский форвард начинал минувший сезон в «Витязе», в составе которого провёл шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. После расторжения контракта с подольским клубом Никита трудоустроился в «Тракторе». В 26 матчах за челябинский клуб Никита забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-10" и 30 минутах штрафного времени.
За карьеру в КХЛ Комаров также защищал цвета «Автомобилиста», минского и московского «Динамо». В общей сложности в активе хоккеиста 42 (22+20) очка в 230 матчах при полезности "-19".
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