Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

32-летний нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде»

32-летний нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде»
Хоккей / КХЛ 0

32-летний нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде», сообщается в «инстаграме» хоккейного агентства Winners, представляющего интересы хоккеиста.

Белорусский форвард начинал минувший сезон в «Витязе», в составе которого провёл шесть матчей в регулярном чемпионате КХЛ, не отметившись результативными действиями. После расторжения контракта с подольским клубом Никита трудоустроился в «Тракторе». В 26 матчах за челябинский клуб Никита забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-10" и 30 минутах штрафного времени.

За карьеру в КХЛ Комаров также защищал цвета «Автомобилиста», минского и московского «Динамо». В общей сложности в активе хоккеиста 42 (22+20) очка в 230 матчах при полезности "-19".

«Трактор» объявил об уходе из команды Терещенко, Кэлофа, Конькова и Комарова
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020