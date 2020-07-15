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Издание The Score представило оптимальный состав сборной России на ОИ-2022

Издание The Score представило оптимальный состав сборной России на ОИ-2022
Хоккей / Олимпиада 2022 0

Издание The Score представило версию состава сборной России на ОИ-2022. Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ.

Главный тренер: Валерий Брагин.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Самсонов.

Защитники:
Иван ПроворовДмитрий Орлов;
Михаил СергачёвНикита Задоров;
Александр РомановНикита Зайцев.

Форварды:
Александр ОвечкинЕвгений МалкинНикита Кучеров;
Артемий ПанаринВладислав НаместниковВладимир Тарасенко;
Андрей СвечниковИван БарбашёвАлександр Радулов;
Никита ГусевВадим ШипачёвЕвгений Дадонов.

Резерв: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артём Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.

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