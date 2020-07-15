Издание The Score представило оптимальный состав сборной России на ОИ-2022
Издание The Score представило версию состава сборной России на ОИ-2022. Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ.
Главный тренер: Валерий Брагин.
Вратари: Андрей Василевский, Илья Самсонов.
Защитники:
Иван Проворов – Дмитрий Орлов;
Михаил Сергачёв – Никита Задоров;
Александр Романов – Никита Зайцев.
Форварды:
Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;
Артемий Панарин – Владислав Наместников – Владимир Тарасенко;
Андрей Свечников – Иван Барбашёв – Александр Радулов;
Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов.
Резерв: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артём Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.
Кеннеди: пока КХЛ будет политически влиять на сборную России, в ней будут лишние игроки
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