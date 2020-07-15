Издание The Score представило оптимальный состав сборной России на ОИ-2022

Издание The Score представило версию состава сборной России на ОИ-2022. Ранее стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов, если лига и профсоюз договорятся с МОК и ИИХФ.



Главный тренер: Валерий Брагин.

Вратари: Андрей Василевский, Илья Самсонов.



Защитники:

Иван Проворов – Дмитрий Орлов;

Михаил Сергачёв – Никита Задоров;

Александр Романов – Никита Зайцев.



Форварды:

Александр Овечкин – Евгений Малкин – Никита Кучеров;

Артемий Панарин – Владислав Наместников – Владимир Тарасенко;

Андрей Свечников – Иван Барбашёв – Александр Радулов;

Никита Гусев – Вадим Шипачёв – Евгений Дадонов.



Резерв: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов, Артём Зуб, Кирилл Капризов и Павел Бучневич.