Савицкис: имя главного тренера рижского «Динамо» известно, но контракт не подписан

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис заявил, что ему уже известно имя нового главного тренера команды, однако контракт со специалистом ещё не подписан.

«К концу недели планируем двигаться, на следующей неделе должны быть первые тренировки. Насчёт финансов всё выглядит хорошо, остались технические детали.

Первый тренировочный лагерь, я думаю, будет в Риге, но это будет решать тренер, имя которого уже известно, но контракт не подписан», — заявил Савицкис изданию Latvijas Avīze.

Вчера, 14 июля, должен был начаться медосмотр игроков рижской команды, однако на данный момент контракт с латвийским клубом Континентальной хоккейной лиги имеет только 20-летний нападающий Эмилс Гегерис.