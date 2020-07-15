«Трактор» заключил двухлетний контракт с нападающим Сергеем Калининым
«Трактор» заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, сообщается в официальном «твиттере» пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне Калинин принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата, забросив семь шайб и сделав три результативные передачи. В плей-офф российский нападающий провёл четыре встречи и не отметился результативными действиями. Калинин является олимпийским чемпионом 2018 года и чемпионом мира—2014. 13 июля 2020 года ЦСКА расторг контракт с Сергеем, сделав хоккеиста неограниченно свободным агентом.
Ранее челябинский клуб оригинальным образом анонсировал заключение контракта с олимпийским чемпионом Пхёнчхана.
«Трактор» анонсировал заключение контракта с Сергеем Калининым
- 15 июля 2020
-
14:38
-
14:04
-
14:00
-
13:35
-
13:16
-
13:13
-
13:04
-
12:56
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:49
-
11:40
-
11:21
-
10:59
-
10:37
-
10:15
-
09:47
-
09:15
-
09:01
-
06:15
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
01:07
-
00:58
-
00:26
-
00:16
-
00:11
-
00:04
- 14 июля 2020
-
23:43
-
23:01
-
22:24
-
22:11
-
21:37
Партнерский контент