Рекордсмен минского «Динамо» Лукаш Крайчек завершил карьеру из-за проблем с желудком

Бывший хоккеист минского «Динамо» Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры из-за проблем с желудком. Чешский «Тршинец» стал последним клубом в карьере хоккеиста.
Причиной стали проблемы хоккеиста с желудком, которые возникли год назад. Крайчек признался, что они появились во время поездки в Таиланд, где он регулярно ел острую пищу. После возвращения в Чехию состояние только ухудшилось. Лукаш регулярно испытывал сильнейшие боли и вынужден был соблюдать особую диету, из-за которой сбросил 10 килограммов и потерял в мышечной массе.
По совету врачей чех отказался от многих продуктов, которые необходимы для профессионального спортсмена, но самой большой потерей Крайчек назвал запрет на употребление кофе.
В прошлом сезоне Лукаш провёл 19 матчей и набрал 8 (1+7) очков. После этого Крайчек сделал полугодичный перерыв в карьере, но его состояние не улучшилось. Врачи заявили, что эффективных лекарств от этого заболевания нет. Оно или пройдёт само, или останется с ним до конца жизни.
Игравший в финале Кубка Стэнли Крайчек перешёл в минское «Динамо» в 2011 году, отыграв за клуб 266 матчей, что является рекордом среди легионеров и вторым показателем среди защитников.
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