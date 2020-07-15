Сергей Калинин: если тренеры сплотят команду, то шансы есть. Для этого в КХЛ ввели потолок

Нападающий «Трактора» Сергей Калинин прокомментировал переход в челябинский клуб.

«В Челябинск прилетел вчера, заселился, сегодня прошёл медкомиссию, всё хорошо. Вечером уже буду на тренировке. Конечно, соскучился по хоккею, уже не терпится выйти на площадку, играть. В Москве удалось потренироваться на льду, немного душу отвёл, но всё равно в предвкушении. Цели? Не хотел бы говорить какие-то громкие слова об этом. Цели команды – выступать как можно лучше, забраться как можно дальше. Почему бы и не побороться за высокие места.

Если тренеры сплотят команду, ребята будут чувствовать друг друга, то шансы есть. Сейчас в лиге ввели потолок для этих целей. Будем работать, будем стараться выигрывать каждый матч. Важно, что челябинские болельщики просто супер, здесь всегда тяжело играть соперниками, сумасшедшая поддержка. Город знаком, много здесь знакомых и друзей. Думаю, быстро адаптируюсь, всё будет хорошо. С командой пока не успел увидеться, сегодня первый вечер – приду и познакомимся. В составе есть ребята, с которыми уже играл», — цитирует Калинина пресс-служба «Трактора».