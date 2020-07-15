Стал известен новый состав участников и расписание Кубка губернатора Челябинской области

В предварительном составе команд Кубка губернатора Челябинской области—2020 значились «Трактор», «Автомобилист», «Сибирь» и «Нефтехимик».

Пятым коллективом, подтвердившим своё участие, стал ярославский «Локомотив», сообщается в официальном телеграм-канале челябинского клуба. Турнир пройдёт с 23 по 27 августа на Ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова.

23 августа

11:00. «Локомотив» — «Автомобилист»

15:00. «Трактор» — «Сибирь»



24 августа

13:00. «Сибирь» — «Нефтехимик»

17:00. «Трактор» — «Локомотив»



25 августа

13:00. «Локомотив» — «Сибирь»

17:00. «Автомобилист» — «Нефтехимик»



26 августа

13:00. «Нефтехимик» — «Локомотив»

17:00. «Трактор» — «Автомобилист»



27 августа

10:00. «Сибирь» — «Автомобилист»

17:00. «Трактор» — «Нефтехимик».