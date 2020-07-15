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«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи сезона-2020/2021 в Мытищах

«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи сезона-2020/2021 в Мытищах
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона в Мытищах, сообщается на официальном сайте КХЛ. Китайский клуб будет выступать на «Арене Мытищи».

«14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».

До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата», – говорится в официальном сообщении лиги.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Курта Фрэйзера не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.

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