«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи сезона-2020/2021 в Мытищах
«Куньлунь Ред Стар» проведёт домашние матчи следующего сезона в Мытищах, сообщается на официальном сайте КХЛ. Китайский клуб будет выступать на «Арене Мытищи».
«14 июля 2020 года «Куньлунь Ред Стар» направил в лигу официальное письмо, в котором сообщил, что домашней ареной клуба на ближайший сезон будет «Арена Мытищи».
До 23 июля КХЛ проведёт инспекцию стадиона в Мытищах на предмет его соответствия регламенту в части проведения матчей чемпионата», – говорится в официальном сообщении лиги.
Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Курта Фрэйзера не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.
Морозов: КХЛ предложила «Куньлуню» варианты проведения домашних матчей на востоке России
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