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Беляев: видим Калинина в качестве одного из ведущих двусторонних форвардов «Трактора»

Беляев: видим Калинина в качестве одного из ведущих двусторонних форвардов «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

Спортивный директор «Трактора» Роман Беляев объяснил заключение контракта с нападающим Сергеем Калининым. Ранее контракт с хоккеистом расторгли в ЦСКА.

«Сергей Калинин – опытный игрок, который умеет и знает, как побеждать. Это важно для нашей достаточно молодой команды. Мы рассчитываем на него как на лидера на льду и в раздевалке, а также как на универсального игрока, способного оказывать действенную поддержку паре креативных партнёров по тройке.

В то же время мы видим Калинина в качестве одного из ведущих двусторонних форвардов, что потенциально делает его очень хорошим усилением линии нападения. Он может быть полезен при игре как в центре, так и с краю», — цитирует Беляева пресс-служба челябинского клуба.

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