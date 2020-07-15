Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» – «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Волков: задача Комарова – обеспечивать силовое давление на соперника, защищать лидеров

Волков: задача Комарова – обеспечивать силовое давление на соперника, защищать лидеров
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с нападающим Никитой Комаровым.

«Конкуренция силовых форвардов в третьих-четвёртых звеньях должна быть высока, если мы хотим качественного усиления нашей линии нападения. Комаров эту конкуренцию нашим действующим игрокам способен составить. Да, он не набирает много очков, но это и не его работа, его задача – обеспечивать силовое давление на соперника, защищать лидеров.

Тем более, с учётом жёсткого потолка зарплат, мы не могли не учитывать финансовые запросы новичков, которые в данном случае соответствовали нашим ожиданиям. Мы посмотрим на Никиту в ходе предсезонки и увидим, кто победит в конкурентной борьбе за место в основе», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

32-летний нападающий Никита Комаров продолжит карьеру в «Авангарде»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020