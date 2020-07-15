Волков: задача Комарова – обеспечивать силовое давление на соперника, защищать лидеров

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал заключение контракта с нападающим Никитой Комаровым.

«Конкуренция силовых форвардов в третьих-четвёртых звеньях должна быть высока, если мы хотим качественного усиления нашей линии нападения. Комаров эту конкуренцию нашим действующим игрокам способен составить. Да, он не набирает много очков, но это и не его работа, его задача – обеспечивать силовое давление на соперника, защищать лидеров.

Тем более, с учётом жёсткого потолка зарплат, мы не могли не учитывать финансовые запросы новичков, которые в данном случае соответствовали нашим ожиданиям. Мы посмотрим на Никиту в ходе предсезонки и увидим, кто победит в конкурентной борьбе за место в основе», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.