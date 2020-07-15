Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»

«Авангард» в официальном «твиттере» клуба представил сочетания звеньев на тренировке команды.
Вратари:
Игорь Бобков — Эмиль Гарипов
Защитники:
Семён Чистяков — Максим Чудинов
Алексей Береглазов — Алексей Соловьёв
Дамир Шарипзянов — Алексей Емелин
Кирилл Готовец — Семён Чистяков
Егор Морозов
Нападающие
Сергей Толчинский — Денис Зернов — Александр Хохлачёв
Алексей Потапов — Андрей Стась — Павел Дедунов
Евгений Грачёв — Максим Мизюрин — Александр Яремчук
Егор Чинахов — Кирилл Семёнов — Семён Кошелев
Арсений Грицюк — Илья Каблуков — Александр Яремчук
Никита Комаров — Иван Лисин — Артём Манукян
Отдельно отмечается, что хоккеисты катаются в двух группах сразу (поэтому фамилии игроков повторяются). По расписанию у команды двухразовые тренировки — лёд+зал утром и вечером. В ближайшее время к тренировкам присоединится ещё группа игроков.
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