Стали известны сочетания звеньев на тренировке «Авангарда»

«Авангард» в официальном «твиттере» клуба представил сочетания звеньев на тренировке команды.

Вратари:

Игорь Бобков — Эмиль Гарипов



Защитники:

Семён Чистяков — Максим Чудинов

Алексей Береглазов — Алексей Соловьёв

Дамир Шарипзянов — Алексей Емелин

Кирилл Готовец — Семён Чистяков

Егор Морозов

Нападающие

Сергей Толчинский — Денис Зернов — Александр Хохлачёв

Алексей Потапов — Андрей Стась — Павел Дедунов

Евгений Грачёв — Максим Мизюрин — Александр Яремчук

Егор Чинахов — Кирилл Семёнов — Семён Кошелев

Арсений Грицюк — Илья Каблуков — Александр Яремчук

Никита Комаров — Иван Лисин — Артём Манукян

Отдельно отмечается, что хоккеисты катаются в двух группах сразу (поэтому фамилии игроков повторяются). По расписанию у команды двухразовые тренировки — лёд+зал утром и вечером. В ближайшее время к тренировкам присоединится ещё группа игроков.