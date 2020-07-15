«Амур» по соглашению сторон расторг контракт с защитником Витасеком

«Амур» расторг контракт с защитником Ондржеем Витасеком, сообщается в официальной группе хабаровского клуба во «ВКонтакте». Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
В минувшем сезоне КХЛ 29-летний Витасек провёл 55 матчей в регулярном чемпионате. Чешский защитник набрал 12 (5+7) очков при показателе полезности "-4" и 48 минутах штрафного времени. Ондржей проводил на льду 21 минуту и 17 секунд в среднем за матч.
Сезон-2018/2019 Витасек провёл в составе «Куньлунь Ред Стар». На его счету три заброшенные шайбы и 13 результативных передач в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того защитник заработал показатель полезности «-2», проводя на льду более 19 минут за матч. Сезоном ранее Витасек провёл 43 игры в составе «Югры», набрал 4 (2+2) очка и заработал 34 штрафные минуты.
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